Она скучает по простым довоенным вещам.

Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью словенскому изданию OnaPlus, где рассказала о своих мечтах.

В частности, она подчеркнула, что пока идет война трудно строить какие-то планы. Но Елена верит в победу и уже у нее есть важное желание.

"Мечтаю увидеть на лице мужа беззаботную улыбку довоенной эпохи. Это означало бы, что худшее уже позади, что мы достигли успеха. Впереди нас ждет еще много работы, но смерть и разрушения наконец закончатся. Я мечтаю об этом, чтобы быть с семьей не только тогда, когда у меня есть время, но и столько, сколько захочу", - подчеркнула Елена.

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К слову, ранее Зеленская рассказывала, как Владимир Зеленский изменился во время войны. А еще признавалась, что война сильно влияет на отношения с мужем. В частности, она говорила, что они видятся очень редко, а иногда даже нет времени, чтобы просто поговорить по телефону. Также полномасштабное вторжение изменило жизнь и их двух детей. Сейчас у них стоит все на паузе: они не празднуют ничего и не ездят отдыхать, ведь все мысли только о помощи украинцам.

Напомним, недавно Елена Зеленская рассказала о бойфренде своей дочери Александры из Мариуполя.

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