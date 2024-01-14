Певица взбесила жителей страны-агрессора.

Российский Telegram-канал "Хуже и не скажешь" обнародовал фотографии опальной певицы Ани Лорак с украинскими военными, сделанные еще в 2014 году.

Несмотря на то, что эти снимки были сделаны еще в начале войны на Донбассе, сейчас они вызвали немаленький ажиотаж. Пропагандисты буквально выходят из себя.

"Директор одного из украинских пиар-агентств утверждает, что артистка приезжала в госпиталь к украинским военным на Донбассе", - сообщают росСМИ.

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Кроме того, россияне требуют лишить Лорак документов на пребывание в Москве и запретить ей выступать. А все потому, что она публично не высказалась в поддержку кровавого режима Кремля.

Стоит отметить, что и в поддержку Украины Лорак не высказывалась. Она называет себя "голубем мира". Однако такая позиция по войне привела к тому, что ее считают врагом и в Украине, и в России.

Что пишут россияне

"А почему мы не можем лавочку прикрыть для нее?"

"Как уже тошнит от этой Ани Лорак"

"Эту гадину следует выдворить отсюда. Интересно, есть у неё российское гражданство? Если да, то отобрать его и депортировать"

"Мерзкая предательница"

"Тв*рь. Неужели и теперь отмоется? Я просто негодую"

"Пора уже высказать свою позицию, Каролина"

Напомним, ранее продюсер Боднарчук рассказал, что Тина Кароль не пустила Лорак в Украину. По его словам, певица сделала все возможное, чтобы у предательницы Лорак не было возможности выступать на родине.

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