Певица также обвинила Могилевскую и Бадоева в испорченной карьере.

Певица-трансгендер Зи Фамелу, ранее известная украинцам под псевдонимами Борис Апрель и Зианджа, рассказала о конфликте с Аланом Бадоевым, Натальей Могилевской и Максом Барских. В частности последний, по словам певицы, во время одного из споров вылил ей в лицо горячий чай.

Об этом сама артистка рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, Наталья Могилевская, Макс Барских и Алан Бадоев решили испортить карьеру певицы.

"Могилевская была подругой Бадоева и имела долю от прибыли с Барских, поэтому согласилась на это, прекратив заниматься мной как продюсер", - рассказала экс-Зианджа.

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По ее словам, раскол между артистами произошел после съемок клипа "Космос, прием". Певица пожаловалась, что клип, за который отвечал Бадоев, должен был получиться совсем другим, хотя в результате, по словам артистки, фанаты увидели "трэш с париками и дешевой графикой".

"Конечно все знали, для чего это делается, однако молчали в тряпочку", - жалуется Зи Фамелу. Она отметила, что не замечала манипуляций продюсера и призналась, что рядом не было человека, которому могла бы по-настоящему довериться.

"А Барских во время одного из споров вылил мне в лицо горячий чай и назвал пед*ком. Я, конечно же, со временем всех простила. Но на тот момент 18-летнему ребенку было очень больно", - рассказала артистка.

В итоге певица отметила, что стоит доверять лишь тем, кто показывает свое истинное лицо.

"Я больше не несу груз с собой и давно отпустила. Я простила, но все помню", - добавила певица.

Напомним, ранее экс-Зианджа заявила, не делала никаких операций по смене пола. 31-летняя артистка отметила, что в 2014 году заявила о своем каминг-ауте тогда как украинская пресса и ТВ исказили заявление певицы.

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