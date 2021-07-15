Подписчики не оценили новую серию снимков от певицы.

Известная певица Наташа Королева поделилась с подписчиками серией фото и нарвалась на жесткую критику хейтеров.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

В подписи к снимкам певица процитировала строки из песни Аллы Пугачевой: "Лето, ах лето, лето звездное звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное будь со мной!".

На фото Королева позирует на траве на фоне гортензии в костюме и синем лифе.

Читайте такжеСлили "обнаженку": Jerry Heil и Анна Тринчер поскандалили в Instagram"Ужасные фотки", "Зачем постоянно показывать свои зубные протезы?", "У вас от фильтров лицо размазалось", "О, господи....что это?", "А поскромней фото нельзя?", "Это ужасно. От прежней Наташи мало что осталось", "Ужасно! Кто вас фоткал, руки завязать на время...", "Крыша едет неспеша", "Что с лицом-то?", "Старая ты, Наташка, пора уже и посерьезнее быть, хватит пиариться", – отреагировали подписчики.

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Автор: Катерина Шварц