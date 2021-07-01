Певица лишилась девственности только после замужества.

Известная певица Наташа Королева лишилась девственности после того, как вступила в брак с продюсером Игорем Николаевым.

Об этом она рассказала в программе "Звезды сошлись".

Пара поженилась, когда Наташе было всего 19 лет. Их брак просуществовал с 1992 до 2001 года. И только после официального замужества у них произошел секс.

Также певица добавила, что вопросы полового воспитания она не обсуждала со своей мамой, так как в их семье это не принято.

"Я была воспитана правильно и очень строго. Я вышла замуж, и после замужества случился первый секс. Это с мамой не надо было обсуждать", – рассказала певица.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич