Известная певица Наташа Королева лишилась девственности после того, как вступила в брак с продюсером Игорем Николаевым.
Об этом она рассказала в программе "Звезды сошлись".
Пара поженилась, когда Наташе было всего 19 лет. Их брак просуществовал с 1992 до 2001 года. И только после официального замужества у них произошел секс.
Также певица добавила, что вопросы полового воспитания она не обсуждала со своей мамой, так как в их семье это не принято.
"Я была воспитана правильно и очень строго. Я вышла замуж, и после замужества случился первый секс. Это с мамой не надо было обсуждать", – рассказала певица.
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