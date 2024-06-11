Он не понимает хейта в свой адрес.

Украинский телеведущий Вячеслав Соломка признался, как ему удается выезжать за границу во время войны.

36-летний мужчина отметил, что не нарушил закон, когда поехал недавно в Испанию на отдых и работу. По словам Соломки, у него есть определенные медицинские диагнозы, которые делают его непригодным для военной службы.

"Я столько получил хейта по этому поводу и непонятно чего. Выехал я абсолютно легально. Ни у кого ничего не украл. Извините, не буду раскрывать свою медицинскую книжку, потому что это медицинская тайна. Но, есть причины, к сожалению, которые дают мне возможность выезжать за границу. Я там работал. У нас был ряд благотворительных мероприятий для украинцев, проживающих в Испании. Мы собрали деньги на несколько автомобилей. Точнее, я сначала ехал туда отдыхать к моим друзьям. Они узнали, что я еду и меня пригласили. Спросили, смогу ли им провести мероприятие, и я согласился. Отдохнул и поработал, но ничего не заработал", - ответил Соломка в программе "Тур Зірками".

Телеведущий также добавил, что не видит ничего плохого в том, что уехал из Украины во время войны и не чувствует вины.

"Что аморального в том, что человек съездил за границу и вернулся? Пожалуй, если бы мне было некомфортно, я бы не выезжал", - подчеркнул он.

Напомним, недавно скандальная блогерша Корячка поехала с мужем на Мальдивы.

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