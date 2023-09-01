Забавную ситуацию заметили фаны певицы.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер не сумела скрыть, что ревнует своего мужа Александра Волошина к другим женщинам. На шоу "Трендсеттер" она заметила, что ее избранник "строил глазки" скандальной Анне Алхим.

Тринчер не стала терпеть, прямо перед камерами она устроила "сцену ревности". Когда блогерша видела, что Волошин и Алхим стали слишком любезными, она будто в шутку сказала, чтобы ее избранник вышел из студии.

Забавный момент заметили и фаны певицы. Они уже сделали шуточное видео, в котором показали всю ситуацию. Тринчер даже "репостнула" его в Stories и подлила масла в огонь, ведь публично обратилась к Алхим:

"Еще раз улыбнешься моему мужу... Я предупредила!".

Вполне вероятно, что блогерша писала это в шутку. Однако на фоне того, что недавно она и ее муж жили отдельно и откровенно говорили о проблемах в браке, это выглядит довольно странно.

Тринчер устроила "сцену ревности" мужу - видео

Что известно об отношениях Тринчер и Волошина

Отношения Тринчер и Волошина в сети называли "хайпом". Впрочем, когда в 2021 году блогер сделал предложение певице, фаны поверили в то, что между ними действительно возникла любовь. Пара поженилась в сентябре 2022. Тринчер и Волошин не стали устраивать громкий праздник на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Недавно же Тринчер рассказала о кризисе в отношениях с Волошиным. Они разъехались и временно не жили вместе, такой совет им дал психолог.

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