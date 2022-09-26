Влюбленные официально оформили свои отношения 24 сентября.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер 24 сентября официально вышла замуж за своего жениха, бизнесмена и блогера Александра Волошина.

Какие образы выбрали Анна Тринчер и Александр Волошин

Так, Анна появилась перед женихом в роскошном белом платье с корсетом, который открыл ее пышное декольте. Также девушка сделала волнистые локоны и нанесла красивый праздничный макияж. А дополнила она образ стильными украшениями в виде сережек и подвески.

"Это был самый волшебный день в моей жизни", - сказала Тринчер. Видео дня

А вот Александр пришел на роспись в черном костюме и белой рубашке. Видно, что супруги очень счастливы вместе.

Как прошло празднование свадьбы Тринчер и Волошина

Изначально влюбленные планировали устроить пышное торжество, но из-за проблем с организаторами их свадьбы, им пришлось более скромно отпраздновать это событие.

Известно, что пара отмечала дату своей росписи в кругу самых близких людей. При этом Аня рассказала, что, организовывая небольшой банкет для родителей, она поняла, что их родные люди никогда вживую не виделись.

По ее словам, мама Саши общалась с ее мамой по телефону, но в реальной жизни они не встречались. Это было, так сказать, их первое наочное знакомство.

Напомним, накануне свадьбы Анна Тринчер и Александр Волошин выпустили совместную песню об их любви - "Лише ти і я".

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