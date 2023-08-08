Певица признала, что этот период для нее очень непростой.

Украинская блогерша и певица Анна Тринчер сообщила о том, что в ее отношениях с мужем Александром Волошиным начался кризисый период. Поэтому они решили пожить отдельно.

В Stories Тринчер откровенно рассказала о том, что они разъезжаются как минимум на две недели. Удастся ли им спасти отношения за такой срок - остается загадкой.

"Мы с Сашей не будем жить вместе. Это решение приняли на совместной семейной сессии. И поверьте, оно совсем нелегкое. Кстати, это наша первая сессия вместе", - рассказала Тринчер.

Также Тринчер записала видео, в котором все подробно объяснила. Она отметила, что эта ситуация точно не хайп. Блогерша уверяет, что действительно переживает кризис в отношениях с Волошиным.

"Это совершенно нормально для любой пары. Такой период, 2-2,5 года (люди строят отношения - УНИАН), когда наконец спадает вот эта пелена, и вы не стараетесь быть друг для друга идеальными. Лично для меня Сашина пелена была достаточно резкой, поэтому сейчас я заново знакомлюсь со своим мужем. Которого, мне кажется, я не знаю", - пояснила певица.

Также она рассказала, что в их отношениях появятся определенные правила. Но о чем именно идет речь - Тринчер не объяснила.

Тринчер и Волошин - что известно об их отношениях

В 2021 году Волошин сделал предложение Тринчер. Они встречались, однако сама певица не ожидала того, что избранник захочет сделать ее своей женой.

Свадьба пары была довольно скромной. Они поженились в сентябре 2022 года. На фоне полномасштабной войны РФ против Украины Тринчер и Волошин решили не устраивать пышных церемоний.

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