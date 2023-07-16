Он рассказал, что это событие произошло уже давно.

Продюсер "Голосу країни" и "Танців з зірками" Владимир Завадюк выдал секрет о свадьбе певицы Нади Дорофеевой и ее избранника Михаила Кацурина. Как оказалось, тайная церемония состоялась уже давно.

На своей странице в Instagram Завадюк показал фото со свадьбы Дорофеевой. Он отметил, что этот снимок был у певицы. Поэтому продюсер не мог опубликовать его раньше.

"Как трудно было молчать месяц и знать, что эта фотография есть только в лэптопе Дорофеевой. Со свадьбой вас еще раз. P.S. Любовь и смелость всегда побеждают", - написал Завадюк.

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Сама Дорофеева и Кацурин пока не раскрывали точную дату свадьбы. Они скрывали информацию о бракосочетании и продолжают "держать интригу", оставляя подробности в секрете.

Что известно о свадьбе Дорофеевой и Кацурина

Одним из первых о тайной церемонии рассказывал блогер Богдан Беспалов. Он сообщал, что свою свадьбу Дорофеева и Кацурин праздновали в Киеве, в ресторане "Курені". По его словам, гостям заклеивали камеры на телефонах, чтобы те ничего не снимали и не выкладывали в соцсети.

Впрочем, слухи все равно распространялись. Дорофееву замечали в ЦНАПе, куда она ходила вместе с Кацуриным. По мнению фанов, тогда певица могла менять фамилию. Сама же Дорофеева информацию о свадьбе не подтверждала. Она и ее избранник сообщили о том, что поженились, всего несколько дней назад.

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