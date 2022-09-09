Из-за смерти Ее Величества без хозяина остались четыре питомца.

Как известно, Елизавета II очень любила собак. За всю жизнь у королевы было около тридцати питомцев. Так, сейчас без хозяина остались корги Кэнди и Муик, дорги Сэнди и кокер-спаниель Лисси.

Как пишет издание Newsweek, цитируя слова биографа Ингрида Сьюарда, питомцы скорее всего останутся именно в королевской семье.

"Она любила животных и обожала собак. Так было всегда, они были ее первой любовью и стали последней. Я предполагаю, что за собаками будет присматривать семья, вероятно, Эндрю, поскольку он подарил их ей. Они совсем молодые, корги и дорги", - сказал королевский биограф в комментарии журналистам.

Видео дня

Известно, что первая собака появилась у Елизаветы II, когда ей было 18 лет. Тогда родители подарили девушке корги. Елизавета дала ей кличку Сьюзан.

Напомним, на 97-м году ушла из жизни Королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II. К слову, в марте 2022 года Ее Величество сделала щедрое пожертвование комитету чрезвычайных ситуаций в Британии, помогающему украинским беженцам.

Вас также могут заинтересовать новости: