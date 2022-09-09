Она всегда радовала публику стильными, элегантными и идеально дополненными нарядами.

8 сентября 2022 года умерла королевы Британии Елизавета II. Эта новость стала настоящей трагедией для всего мира. УНИАН вспоминает несколько ее ярких образов.

Да, шляпки и костюм - любимая одежда Ее Величества. Но появлялась она на публике также в платочке, плаще и резиновых сапогах. В таком образе она посетила конное шоу в 2019 году.

На праздновании 9-летия принца Джорджа Королева Елизавета появилась в зеленом костюме со шляпкой. Пиджак украсила роскошная брошь, а на шее - белые бусы. Шляпка дополнена ремешками в тон к самому образу.

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В честь 31-летия Независимости Украины на странице официального интернет-представительства королевства в Twitter появилась фотография Ее Величества в голубом костюме и шляпке. Головной убор был украшен синими и белыми цветами, на шее у нее были белые бусы из жемчуга, а сережки подобраны в дополнении к бусам.

К слову, был в гардеробе королевы и образ в поддержку Украины. Так, однажды она появилась на публике в желтом костюме с синими цветами на шляпе.

Одной из последних публичных встреч, на которой побывала королева Британии, стала встреча с новым премьер-министром Лиз Трасс. Перед камерами Елизавета II появилась в очень скромном наряде: длинной клетчатой юбке, серой рубашке и в сером кардигане. Обута была в черные лоферы.

Напомним, какой нам запомнилась королева Елизавета II.

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