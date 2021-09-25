В соцсетях Юрий Горбунов поделился планами в семейной жизни с Екатериной Осадчей.

Известная украинская телеведущая 38-летняя Екатерина Осадчая, которая больше месяца назад стала мамой в третий раз, родив актеру, продюсеру и ведущему 51-летнему Юрию Горбунову второго сына - Данилу, поделилась милым фото с младшим ребенком.

На своей странице в Instagram, звездная мамочка разместила фото, на котором держит на руках маленького сынишку. В заметке к фото Екатерина написала, что заново учится спать по три часа.

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"Маленький ребенок делает маму моложе. Ведь в очередной раз чему-то учишься: снова учишься понимать тон кряхтения, желания без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван - в 33 и Данила в 37. И сейчас будто снова вернулась в свои девятнадцать, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Илье исполнится 19 через несколько дней", - написала Осадчая.

Судя по реакции Юрия Горбунова на публикацию жены, звездный папа не собирается останавливаться на достигнутом и планирует еще одного общего ребенка. Мужчина хочет, чтобы Осадчая родила ему еще и девочку.

"А Марийка будет в 40", - написал Горбунов в комментарии под заметкой жены.

Напомним, Екатерина Осадчая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть два сына Иван 2017 года рождения и Данила, который появился на свет 19 августа этого года. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Недавно пара показала, как проводит выходные с маленькими сыновьями.

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Автор: Виктория Гордиенко