Светлана Немоляева считает, что пара несчастна, потому что они не живут в России

Аллу Пугачеву и Максима Галкина, которые переехали из Израиля на Кипр, распекла народная артистка РФ Светлана Немоляева, известная по фильмам "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные". Она назвала Примадонну "перекати-поле".

"Я не знаю, чем они руководствуются, делая вид, что у них все хорошо. Но то, что они переживают, что уехали из России, я уверена. Максима Галкина записали в иноагенты, он пробует этот статус снять с помощью суда. Это говорит о том, что у него душа не на месте. Что для него это страдательный элемент, ему неприятно. Я затрудняюсь сказать, только ли в деньгах тут дело - он нигде не будет так зарабатывать, как в России. Но, думаю, что скитаться по миру больно и неприятно им обоим. Их же любили тут. И они только хуже делают, изображая, что рады очередному переезду. То Израиль, то Латвия, то еще что-то...", - заявила Немоляева в комментарии российским СМИ.

При этом она заявила, что к таким людям, как Пугачева и Галкин, больше нет доверия.

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"Я таким людям, как Пугачева, уже не смогу никогда доверять. Для меня родина – это все. Я люблю свою страну, я в ней родилась, здесь мои родители, мои бабушка с дедушкой, мой сын, внуки, мой Саша здесь родился и похоронен, мой театр любимый… А если в тебе нет этого чувства – так и получается, как с Пугачевой. Перекати-поле... Человек без корней. Так и будет искать, где получше. Мне, признаюсь, таких людей по-своему жаль. Это несчастные люди", - подытожила артистка.

Галкин и Пугачева в Израиле - что известно

После нападения боевиков ХАМАС на Израль Галкин вышел на связь и заявил, что он с семьей не планирует никуда переезжать. По его словам, они остаются в Израиле и будет помогать бороться с террористами.

Позже комик заявио, что взял бы в руки оружие, если бы служил в армии Израля, но у него нет никаких боевых навыков, поэтому он будет помогать в тылу.

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