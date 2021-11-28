Мадонна / фото instagram.com/madonna

Известный американский рэпер 50 Cent запустил фоточеллендж, взяв на вооружение недавнюю откровенную фотосессию певицы Мадонны.

Он опубликовал ироничный снимок-пародию в Instagram.

"Это челлендж "Как 63-летняя девственница". Лол", – подписал исполнитель фото.

Многие подписчики рэпера посмеялись над его задумкой, пост набрал уже более 77 тысяч лайков.

Снимок Мадонны / фото instagram.com/madonna
Снимок 50 Cent / фото instagram.com/50cent

Читайте такжеБритни Спирс поделилась фото "грустного" кота Степана из УкраиныНапомним, на днях Мадонна опубликовала несколько эротических снимков с откровенной фотосессии. Instagram удалил ее публикацию из-за кадра с голой грудью.

Тогда певица повторно опубликовала снимки, только в этот раз заретушировав сосок. Она возмутилась, что соцсеть запрещает фото с женскими сосками:

"Меня все еще поражает то, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женского тела, которая может быть сексуализирована. Сосок, которым кормят ребенка".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц