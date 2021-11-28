50 Cent вдохновился эротической фотосессии певицы.

Известный американский рэпер 50 Cent запустил фоточеллендж, взяв на вооружение недавнюю откровенную фотосессию певицы Мадонны.

Он опубликовал ироничный снимок-пародию в Instagram.

"Это челлендж "Как 63-летняя девственница". Лол", – подписал исполнитель фото.

Многие подписчики рэпера посмеялись над его задумкой, пост набрал уже более 77 тысяч лайков.

Читайте такжеБритни Спирс поделилась фото "грустного" кота Степана из УкраиныНапомним, на днях Мадонна опубликовала несколько эротических снимков с откровенной фотосессии. Instagram удалил ее публикацию из-за кадра с голой грудью.

Тогда певица повторно опубликовала снимки, только в этот раз заретушировав сосок. Она возмутилась, что соцсеть запрещает фото с женскими сосками:

"Меня все еще поражает то, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женского тела, которая может быть сексуализирована. Сосок, которым кормят ребенка".

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Автор: Катерина Шварц