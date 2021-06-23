Звезда позировала на яхте в черно-белом купальнике с высокой талией и массивных солнцезащитных очках. Она отметила, что ей нелегко дается просто получать удовольствие, но она пытается это исправить.

Известная украинская актриса и экс-"холостячка" Ксения Мишина продолжает отдыхать в родном оккупированном Крыма, куда поехала отпраздновать свое 32-летие. Звезда наслаждается прогулками на яхте и по Севастополю, вкусной едой, компанией родных людей и делится фотографиями со своими поклонниками.

В своем новом сообщении в Instagram она рассказала о том, что недавно осознала важную вещь. Так, Мишина поделилась эффектными фото в купальнике и призналась, что разучилась получать наслаждение от жизни.

Актриса позировала на яхте в черно-белом купальнике с высокой талией и массивных солнцезащитных очках. Она отметила, что ей нелегко дается просто получать удовольствие, но она пытается это исправить.

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"Кайфовать! Только недавно я по-настоящему осознала, что это на самом деле не так уж и легко. Но это и есть наша природа. Понять это сложно, это нужно прочувствовать. Последнее время я стараюсь уделять внимание тому, чего хочу, а не тому, что надо. Я так много работала над улучшениями всего в своей жизни и в какой-то момент осознала, что просто разучилась наслаждаться. Но внутри каждой женщины есть Богиня, которая знает для чего она здесь. И моя начала бунтовать и напомнила мне о чем моя женская суть, моя природа", - откровенно поделилась Мишина.

Звезда рассказала о своих планах и стремлениях, которые намерена воплотить в жизнь.

"Я хочу раскрыть свою чувствительность на максимум, хочу получать удовольствие от всего, что вижу, чувствую, создаю. Хочу быть в каждом моменте и смаковать те вкусы, которые присутствуют в моем коктейле. Пусть там будет и горчинка и перчинка. А как говорится: чего хочет женщина, того хочет Бог! Так что я верю, все будет именно так!" - заявила первая украинская "холостячка".

Фловеры поддержали Мишину и не оставили ее без комплиментов.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина похвасталась фигурой в купальнике на морской прогулке в оккупированном Крыму, откуда она родом.

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Автор: Виктория Гордиенко