Звезда позировала в купальнике в мелкий горошек, соблазнительно вытянувшись на носу яхты.

Экс-"холостячка", победительница шоу "Танцы со звездами", известная украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно отпраздновала 32-летие в оккупированном Крыму, похвасталась эффектной фигурой в купальнике. Вместе с семьей и возлюбленным Александром Эллертом актриса отдыхает в родном Севастополе.

Атмосферными кадрами с морской прогулки на яхте звезда поделилась в своем Instagram.

Ксения позировала в трендовом купальнике в мелкий горошек, соблазнительно вытянувшись на носу яхты. Артистка демонстрирует точеную талию и стройные ноги, дополнив образ темными очками.

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На другом снимке актриса томно лежит спиной к камере в лучах заходящего солнца.

Мишина поделилась с пользователями интересным наблюдением.

"Заметила недавно такую закономерность … Если что-то идёт не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться … Те обыденные вещи, пейзажи и "простота", которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор как реагировать и на что тратить себя и свою энергию! Согласны?" - поделилась своими мыслями знаменитость.

Фолловеры согласились с Ксенией, а также не упустили возможности осыпать ее комлпиментами, восхищаясь точеной фигурой звезды.

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Автор: Виктория Гордиенко