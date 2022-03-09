Пресс-секретарь Стинга отметил, что исполнитель "потрясен" нападением РФ на Украину и не будет выступать ни для кого, связанного с режимом Путина.

Легендарный британский певец Стинг, который недавно публично поддержал Украину, больше не будет выступать для олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом певец заявил изданию The Mirror.

"Ни один олигарх в Британии, России или где-нибудь не в том положении, чтобы заказывать концерт, свадьбу или вечеринку. Эти дни прошли", - сказал Стинг.

Пресс-секретарь Стинга добавил, что исполнитель "потрясен" вторжением РФ в Украину и не будет выступать ни для кого, связанного с режимом Путина.

Напомним, в 2016 году Стинг играл на свадьбе у сына магната Михаила Гуцериева Саида, за что ему заплатили миллиард долларов. На том торжестве также выступала и Дженнифер Лопес.

Михаил Гуцериев попал под санкции ЕС в 2021 году за тесные связи с Александром Лукашенко.

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