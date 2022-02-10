Это приблизительная сумма сделки, которую называют профильные СМИ.

Музыкант Стинг продал права на весь свой музыкальный каталог, в том числе сольные работы и записи группы The Police, крупнейшей в мире звукозаписывающей компании Universal Music Group.

Сумма сделки традиционно не разглашается, но профильные СМИ со ссылкой на источники называют приблизительную цифру - $250 млн, передает Би-би-си.

"Для меня очень важно, чтобы у моего творческого наследия был дом, где его ценят и уважают - не только для того, чтобы по-новому общаться с преданными поклонниками, но и для того, чтобы познакомить с моими песнями новую аудиторию, музыкантов и поколения", - говорится в заявлении Стинга, который большую часть своей карьеры сотрудничал с UMG.

По условиям сделки, UMG получает права на мастер-копии песен, а также издательские права - они переходят подразделению Universal Music Publishing Group.

"Стинг - гений авторской песни, его музыка пронизывает мировую культуру, - сказал глава Universal Music Group Люсьен Грейндж. - Для нас большая честь, что все работы Стинга как автора песен и исполнителя теперь будут находиться в семье UMG".

До этого сообщалось о продаже каталогов Боба Дилана, Пола Саймона, Нила Янга, певиц Тины Тернер и Шакиры, групп Blondie и Red Hot Chili Peppers, а также диджея Дэвида Гетты. Суммы всех этих сделок были девятизначными.

Сколько стоят права на музыку и кто их покупает

Дэвид Боуи - $250 млн (Warner Music Group)

Боб Дилан - $200-450 млн (Universal Music Group)

Пол Саймон - $250 млн (Sony Music)

Нил Янг - $150 млн (инвестфонд Hipgnosis Songs)

Red Hot Chili Peppers - $140 млн (Hipgnosis Songs)

Дэвид Гетта - $100 млн (Warner Music Group)

Для музыкантов и их наследников продажа прав на музыку является залогом финансовой стабильности, а для крупных рекорд-лейблов и инвестиционных фондов - возможностью обосновать свою высокую рыночную стоимость и обеспечить доход за счет стриминга и лицензирования музыки для различных проектов.

Кто такой Стинг

70-летний Стинг (настоящее имя - Гордон Самнер) - музыкант, актер, общественный деятель и филантроп.

В 1976-1984 годах был фронтменом рок-группы The Police, после чего начал успешную сольную карьеру.

Он является обладателем 17 статуэток "Грэмми" и четыре раза номинировался на "Оскар" в категории "Лучшая песня".

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