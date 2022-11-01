Актриса дала совет на тему отношений.

Американская актриса Сара Джессика Паркер сыграла в культовом сериале "Секс в большом городе", который раскрывает тему отношений между мужчиной и женщиной.

Ее героиня Кэри Брэдшоу в одном из эпизодов порассуждала над тем, можно ли изменить мужчину. Собственно, эта тема очень актуальная почти для каждой женщины, ведь мало тех, кто может принять партнера таким, какой он есть.

На эту тему велось много обсуждений среди психологов, психотерапевтов, да и женщины не прочь обсудить это на кухне. И, конечно, каждая из них надеется, что именно она станет тем рычагом, который повлияет на мужчину. Однако в итоге все сводится к одному - к словам Кэри Брэдшоу.

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"Пытаться изменить мужчину бесполезно. Единственное, что можно поправить, - это прическа и гардероб, но и там постоянная борьба", - сказала героиня Сары Джессики Паркер.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе" (1998-2004), за роль в котором она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" (2000, 2001, 2002, 2004) и дважды премии "Эмми" (2001, 2004).

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырёх подруг в возрасте "за 30" - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. В сериале также поднимаются вопросы безопасного секса, сексуальной ориентации, беспорядочных связей, феминизма, роли женщины в современном обществе и многие другие.

Напомним, как сейчас выглядит Катя Пушкарева из сериала "Не родись красивой".

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