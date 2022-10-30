Нелли Уварова кардинально изменилась.

Российская актриса Нелли Уварова, которая обрела популярность благодаря главной роли в сериале "Не родись красивой", кардинально изменилась ради новой роли.

В популярном сериале Уварова сыграла роль секретарши Кати Пушкаревой, которая была влюблена в своего начальника. Долгое время она скрывала свои чувства от него, так как у него была невеста, но позже ей это перестало удаваться. В итоге Жданов тоже обратил на нее внимание, ведь девушка спасала его из разных ситуаций. В финале сериала они поженились.

Ради роли в "Не родись красивой" Уваровой пришлось надеть брекеты. Стилисты подбирали для нее невзрачные наряды, а главным элементом в ее образе были очки. Таким образом создатели сериала решили показать, как из серой мышки может получиться красотка. Так, ближе к концу сериала Пушкарева очень изменилась - она сменила прическу и даже начала наносить макияж. Изменений претерпел и ее гардероб.

Видео дня

И если Уварову запомнили по роли серой мышки, мечтающей выйти замуж за красавчика, то сейчас ее практически не узнать. Актриса кардинально изменилась, вероятно, ради новой роли.

Она отрастила волосы и перекрасилась в блондинку. Также на ее лице можно заметить яркий макияж с акцентом на красные губы. Взгляд актрисы стал более холодным. Скорее всего, ей досталась роль стервы.

Сериал "Не родись красивой" запретили в Украине

Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение о запрете трансляции сериала "Не родись красивой" из-за участия в нем актеров, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Среди них актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцин.

Напомним, как сложилась судьба Мишель Мерсье из "Анжелики".

Вас также могут заинтересовать новости: