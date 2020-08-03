Известная певица Cardi B в бикини засветила "жирок" на сочных формах (видео)
11:22, 03 августа 2020Звезды
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Cardi B опубликовала новое видео.
Певица показала фото / instagram.com/iamcardib
Американская рэп-исполнительница Cardi B опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в бикини.
Эпатажная звезда часто публикует фотографии в нижнем белье. Ее стиль делает ее уникальной среди других звезд. Стилеты, множество татуировок, силикон, пышные ресницы и дутые губы - это все то, что делает ее неповторимой и создает ее полноценный образ.
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