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Известная певица Cardi B в бикини засветила "жирок" на сочных формах (видео)

11:22, 03 августа 2020
Звезды
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Певица показала фото / instagram.com/iamcardib

Эпатажная звезда часто публикует фотографии в нижнем белье. Ее стиль делает ее уникальной среди других звезд. Стилеты, множество татуировок, силикон, пышные ресницы и дутые губы - это все то, что делает ее неповторимой и создает ее полноценный образ.

I GOT A ANNOUNCEMENT TO MAKE TOMORROW! Byeee

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