Ани Лорак без бюстгальтера показала фигуру на берегу моря (фото)
09:12, 03 августа 2020Звезды
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Певица позирует на красивом побережье на фоне синего моря и гор.
Ани Лорак восхитила сеть стильным летним образом / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак восхитила сеть стильным летним образом.
Снимок появился на ее странице в Instagram.
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Певица позирует на красивом побережье на фоне синего моря и гор. На ней надеты белые шорты и черная футболка со спущенным плечом, из-за чего видно, что на артистке не надет бюстгальтер.
Волосы артистки собраны. Образ дополняют солнечные очки и оригинальные босоножки.
"Какая майка шикарная, и вы невероятно красивая!", - похвалили артистку подписчицы.
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