Ани Лорак без бюстгальтера показала фигуру на берегу моря (фото)

Певица позирует на красивом побережье на фоне синего моря и гор.

Украинская певица Ани Лорак восхитила сеть стильным летним образом.

Снимок появился на ее странице в Instagram.

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Певица позирует на красивом побережье на фоне синего моря и гор. На ней надеты белые шорты и черная футболка со спущенным плечом, из-за чего видно, что на артистке не надет бюстгальтер.

Волосы артистки собраны. Образ дополняют солнечные очки и оригинальные босоножки.

"Какая майка шикарная, и вы невероятно красивая!", - похвалили артистку подписчицы.

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