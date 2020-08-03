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Ани Лорак без бюстгальтера показала фигуру на берегу моря (фото)

09:12, 03 августа 2020
Звезды
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Ани Лорак восхитила сеть стильным летним образом / Instagram Ани Лорак

Снимок появился на ее странице в Instagram.

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Певица позирует на красивом побережье на фоне синего моря и гор. На ней надеты белые шорты и черная футболка со спущенным плечом, из-за чего видно, что на артистке не надет бюстгальтер. 

Волосы артистки собраны. Образ дополняют солнечные очки и оригинальные босоножки. 

"Какая майка шикарная, и вы невероятно красивая!", - похвалили артистку подписчицы. 

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Теги: #певица#Ани Лорак