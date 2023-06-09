Бизнесмен поздравил дочь с днем рождения.

Бывший муж опальной певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал, как сильно изменилась их общая дочь София. Сегодня девочке исполняется 12 лет, а потому отец решил ее поздравить.

Судя по всему, сейчас бизнесмену редко удается видеться с дочкой. Он показал ее новые фото, а также поделился архивным снимком, на котором позирует рядом с ней.

Налчаджиоглу назвал дочь своей любовью, а также пошутил, что они - "Лелик и Болик". Он отметил страничку девочки в Instagram, однако она не ответила на поздравления публично.

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Дочь Лорак сильно изменилась. Она быстро растет и продолжает экспериментировать с прической. На фото, которые опубликовал ее отец, София снова осветлила волосы и уже начала делать модные укладки.

София становится все больше похожей на своего отца. Также заметно, что дочь Лорак предпочитает свободный стиль одежды, носит объемные наряды и выбирает штаны, а не юбки.

Бизнесмен не стал рассказывать, что желает своей дочери в день ее рождения. Он лишь оставил несколько ее фотографий. Где сейчас живет дочь Ани Лорак и когда она встретится со своим отцом - неизвестно.

Личная жизнь Мурата Налчаджиоглу - последние новости

В начале июня стало известно, что бывший муж Ани Лорак снова женится. Его избранницей стала визажистка Лилия, с которой он встречался несколько лет. После этого бизнесмен показал кадры со свадьбы. Роскошная церемония прошла в одном из загородных ресторанов Киева.

Налчаджиоглу нередко хвастался своей избранницей. А после свадьбы он показал жену, которая позировала на фоне "моря" из цветов.

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