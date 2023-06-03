Роскошная церемония прошла в одном из загородных ресторанов Киева.

Первый муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу женился во второй раз. Его избранницей стала 26-летняя визажистка Лилия Реус, с которой он состоит в отношениях уже около трех лет.

Церемония состоялась в субботу, 3 июня, в одном из шикарных ресторанов в Киевской области. Мероприятие провели под открытым небом.

В Instagram уже появилось немало видео с бракосочетания. Влюбленные выглядят очень счастливыми.

Мурат нарядился в синий костюм и белую рубашку, а его избранница Лилия выбрала для такого важного дня длинное белое платье с ажурными вставками и прозрачным шлейфом. Свадебное платье Лилии было с открытыми плечами, поэтому на некоторых кадрах она показала соблазнительные ключицы. Волосы визажистка собрала в греческую прическу.

Отметим, что у Лилии Реус есть дочь Александра. Судя по публикациям в Instagram, Мурат и Александра отлично ладят. Время от времени к ним присоединяется дочь Мурата от первого брака с Лорак София.

Почему расстались Лорак и Мурат

Парочка развелась официально в 2019 году после того, как в сети появилось видео, на котором Мурат обнимается с другой девушкой, пока его супруга зарабатывает деньги на гастролях. Ходили слухи о том, что мужчина извинялся и просил не разводиться, на певица не смогла его простить.

Напомним, как живет бывший муж Ани Лорак, который оказался лучше предательницы.

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