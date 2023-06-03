Бывший муж опальной певицы Ани Лорак женится. Свадьба может состояться уже в эти выходные. Инсайдеры сообщили, что это произойдет под Киевом.
"Мурат Налчаджиоглу сыграет свадьбу со своей любимой визажисткой Лилией в одном из загородных ресторанов Киева", - сообщается в Telegram-каналах.
Сам Налчаджиоглу уже намекнул на важный день. В Stories он показал фото церкви. Он не стал ничего объяснять, а лишь оставил намеки хэштегами, в которых говорится о лучшем дне его жизни.
Избранница Налчаджиоглу, визажистка Лилия, также не рассказывает о вероятной свадьбе. Впрочем, она намекнула, что прошедшая ночь далась ей непросто.
Она сделала "репост" мема о важном дне. Однако деталей избранница бизнесмена не раскрыла.
Что известно о новом романе бывшего мужа Ани Лорак
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу жили в браке 10 лет, у них есть общая дочь София. В 2019 году стало известно, что певица развелась с мужем. Впоследствии Налчаджиоглу раскрыл причину разрыва отношений с Лорак. Певица начала постоянно ездить в РФ, из-за чего между ними возникало немало ссор.
После этого бизнесмен закрутил роман с молодой визажисткой. О ней впервые стало известно в 2021 году. Вместе они живут в Киеве. Недавно пара вернулась из отпуска, во время которого Налчаджиоглу хвастался невестой в купальнике.