Новую жену Налчаджиоглу сравнивают с опальной певицей.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал совместные фотографии со своей новоиспеченной женой Лилией. Они позировали в свадебных образах.

Мурат был одет в светло-синий костюм и белую рубашку, а его избранница надела платье с открытыми плечами и декольте. На одном из фото девушка сидит на перилах, а Мурат нежно обнимает ее и поддерживает, чтобы она не упала.

На следующий день после свадьбы Налчаджиоглу показал жену в платье в рубчик. Девушка позировала возле подаренных в день торжества цветов. Она искренее радовалась, что теперь они стали настоящей семьей.

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"Жена", - подписал снимок Мурат.

Кроме того, после свадьбы молодожены отправились на отдых. В инста-сториз бизнесмен показал бассейн, в котором они, вероятно, и плавали.

Мурат Налчаджиоглу поддержал Украину

На следующий день после свадебной церемонии экс-муж Ани Лорак показал снаряд, на котором было написано "От Мурата Налчаджиоглу. За Украину". Таким образом он в очередной раз выразил поддержку нашей стране.

"Верим в ВСУ! Слава Украине", - подписал фото Мурат.

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