Несмотря на скандальный развод этой весной, бывшие супруги сумели наладить хорошие отношения.

Украинская певица Slavia (настоящее имя – Ярослава Хома, — УНИАН), которая заявляла, что готова к новым отношениям, посетила премьеру украинской комедии "Где деньги". Продюсером этой ленты является - Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома, — УНИАН). В киевском кинотеатре она появилась в стильном наряде.

Она на своей личной странице опубликовала свежие снимки.

Читайте такжеДмитрию Гордону - 54: соцсети "взорвались" от поздравлений "крепкому орешку"Артистка для светского мероприятия предстала в штанах молочного цвета и белой блузе. Сверху она решила надеть стильный черный пиджак. Также она засветила фирменную сумку от Chanel. Пышные локоны были аккуратно уложены, а на лице естественный макияж. На первом фото она позировала с вдовой Андрея Кузьменко (солист группы "Скрябин" погиб в 2015 году, — УНИАН) - Светланой, а также дочерью Барбарой и ее мужем Виктором.

"Звездная премьера комедии "Где деньги". В кинотеатрах с 21 октября", — подписала певица.

Дзидзьо и Slavia: от любви до развода

Михаил и Ярослава познакомились в начале нулевых. Тогда никому не известные артисты только мечтали о признании. В 2013 году пара сыграла пышную свадьбу. Однако недавно стало известно о разводе музыкантов. До этого Slavia дала огромное количество интервью, в которых отмечала, что супруг много времени проводил на работе, даже намекала на измены с его стороны.

На сегодняшний день бывшие супруги смогли наладить хорошие отношения. Сам певец недавно заявил, что продолжает любить Slavia, но о возобновлении отношений речи быть не может.

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Автор: Каролина Гайдук