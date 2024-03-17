Девушка наконец назвала причину хирургического вмешательства.

19-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - откровенно призналась, какую операцию ей делали недавно.

Девушка долгое время интриговала фото и видео из больницы, но не уточняла, что именно стало причиной для срочного хирургического вмешательства. Но сейчас решила больше ничего не скрывать и расставить все точки над "і".

"Мне вырезали желчный. Наверное, надо было меньше пить в Великобритании! У меня было три приступа панкреатита. Там уже были спайки, и мне говорили, что следующая могла бы мне сделать хронический панкреатит", - сказала Маша в интервью YouTube-проекту "В ліжку".

Но оказалось, что у Поляковой-младшей была не одна операция.

"У меня был еще кистоз", - добавила лаконично Маша.

Больше деталей о второй операции она решила не раскрывать.

К слову, в прошлом году девушка во время отдыха со звездной мамой рассказывала, что ей стало плохо. Тогда она попала в местную больницу с желчнокаменной болезнью.

Напомним, ранее стало известно, что актрисе Ксении Мишиной впервые в жизни сделали операцию. Однако она также решила не рассказывать подробности хирургического вмешательства, а отметила, что все прошло хорошо.

Вас также могут заинтересовать новости: