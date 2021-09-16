Девушка внезапно умерла в Египте 13 сентября, ей было 30 лет.

Стали известны новые подробности последних дней жизни 30-летней участницы третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Стеллы Клименко. Оказывается, накануне трагедии девушка отправилась в отпуск в Египет, так как очень нуждалась в отдыхе и буквально была "на пределе" из-за сложной и нервной работы.

Об этом рассказал финалист первого сезона шоу, шеф-повар Алик Мкртчян, пишет "Обозреватель".

"У нас ненормированный рабочий график. Повара работают всегда с "горячими" процессами, пламенем, плитой и так далее. Тем более, она достаточно хрупкая девушка", – отметил он.

Мкртчян добавил, что причиной смерти девушки не мог быть коронавирус, так как она заболела еще в конце июля и "нормально перенесла болезнь".

Читайте также"Играл в футбол и просто упал": умер украинский певец, ему было 36 летПо его словам, они часто виделись после съемок в шоу.

Стелла Клименко умерла в возрасте 30 лет: что известно

14 сентября появилась информация о смерти молодого кулинара Стеллы Клименко.

Сначала никаких подробностей о причинах случившегося никто не сообщал. Позже подруга девушки рассказала, что у Стеллы внезапно остановилось сердце.

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Автор: Катерина Шварц