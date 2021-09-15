Близкие и друзья девушки до сих пор не могут поверить в случившееся.

Участница третьего сезона украинского кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко умерла в Египте во время отпуска. Ей было 30 лет.

Об этом в своих Instagram-сторис сообщила подруга кулинара Лера Корф.

Девушка опровергла, что Клименко умерла из-за коронавируса. По ее словам, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

"В ее юном возрасте. Это то, что выбивает меня из колеи", – отметила Лера.

Читайте также"Играл в футбол и просто упал": умер украинский певец, ему было 36 летКроме того, информацию о смерти Стеллы подтвердил ее родственник Ярослав Вепрев: "Это ужасно и неожиданно для всех нас".

Стелла Клименко умерла в возрасте 30 лет: что известно

14 сентября стало известно о смерти молодого кулинара Стеллы Клименко.

По словам ее коллеги Николая Люлько, он до последнего верил в чудо и ждал Стеллу на работу, но она не пришла.

Как известно, девушка покинула проект "МастерШеф" после того, как у нее обнаружили коронавирус.

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Автор: Катерина Шварц