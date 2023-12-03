Теперь у нее большая гематома.

Евгения Эмеральд, ставшая популярной в начале полномасштабного российского вторжения, рассказала, как упала на льду и сильно травмировала колено.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что после падения у нее появились гематома и синяки. Ходить она может, однако, как пошутила Эмеральд, стоять на коленях - нет.

"Мне даже кажется, что у меня был какой-то болевой шок. Ударилась тем коленом, где у меня была очень сильная травма", - рассказала Эмеральд.

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Кроме того, Евгения добавила, что колено - это ее больное место, потому что она уже не первый раз его травмирует. Когда-то она упала со сноуборда и тоже получила травму.

Эмеральд отметила и то, что вскоре у нее день рождения. А перед этим днем, продолжила девушка, судьба ее будто испытывает на прочность - то она падает, то у нее все из рук валиться, то автомобиль перестает ехать.

Напомним, ранее Эмеральд впервые призналась, что ее изнасиловали в 14 лет. Бывшая военная только недавно вспомнила об этой странице своей жизни.

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