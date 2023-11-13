Бывшая военная только сейчас вспомнила об этой странице своей жизни.

Громкий развод бывшей военной Евгении Эмеральд стал топовой темой для обсуждения осенью. Женщина пострадала от насильственных действий мужчины-абьюзера. А на днях она вспомнила, что ее изнасиловали в подростковом возрасте. Об этом женщина поведала в проекте ЖВЛ.

Интересно, что только сейчас Эмеральд решила обнародовать эту информацию. Она считает, что таким образом ей будет легче обо всем забыть.

Эмеральд поделилась, что об этой истории ничего не говорила даже своей маме. А сейчас якобы она может откровенно обо всем говорить, чтобы освободиться от страшных воспоминаний.

Евгения уточнила, что тогда ей было всего четырнадцать лет. Эмеральд добавила, что после страшной ситуации решила хранить молчание, потому что стеснялась, соответственно преступник не понес никакого наказания.

"Насильника тогда не наказали. Мне было 14 лет тогда, я была мала. Я очень сильно испугалась. Только сегодня я рассказала своей маме, она была шокирована", – отметила бывшая военная, которая, очевидно, до сих пор не может оправиться.

Напомним, что ранее бывшая военная Евгения Эмеральд высказалась о том, что ее близкие люди не находят себе места из-за ее жизненных перипетий.

Добавим, что ранее снайперка Евгения Эмеральд в интервью УНИАН рассказала о насильственных действиях своего бывшего мужа, военного Евгения Стипанюка.

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