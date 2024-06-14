Женя Галич возмущен шутками об уклонистах.

Украинский певец, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, который рассказал, как изменила его война, резко высказался об уклонистах и законе о мобилизации. Артист возмущен действиями некоторых украинцев.

Как известно, исполнитель в 2022 году присоединился в ряды ВСУ. Он убежден, что во время полномасштабного вторжения настоящими звездами являются не певцы и актеры, а военные. При этом защитник говорит, что не ставит себя выше других, из-за того что является известной личностью.

Галич не понимает, как можно хвастаться статусом беглеца или уклониста. Певец считает, что это вопрос к самоидентификации людей и их воспитанию. Также артист прокомментировал шутки относительно уклонистов. Он добавил, что люди, которые примеряют одежду с одноименной надписью, показывают свое не самое лучшее нутро.

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"Я не понимаю, как можно гордиться тем, что ты предатель. Ты предал себя, свою семью, свой дом, свою страну. На мой взгляд, это исключительно вопрос к воспитанию этих людей и к самоидентификации", - отметил Женя в интервью "Факты Life".

Также звезда заявил, что считает украинцев, которые не прислушиваются к законам, нарушителями. Он отметил, что граждане должны благодарить людей, которые служат в рядах ВСУ еще с 2014 года. А что касается сотрудников ТЦК, то Галич говорит, что порой их действия унижают воинов.

В заключение Женя добавил, что сейчас он пытается сохранять баланс между службой и выступлениями на сцене. При этом делает все, чтобы приблизить победу.

"Сейчас я - патриот своей страны и человек, который хочет сделать все для победы во всех смыслах: военном, культурном, политическом и социальном", - указал певец.

Напомним, ранее Женя Галич признался в наркозависимости.

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