Пользователи похвалили ироничный ролик Yoxden, снят в стиле 90-х, и пожелали звездной паре счастья.

Украинский блогер Yoxden презентовал видеоклип на песню "Будь со мной", посвященный его девушке - реперке Alyona Alyona (Алене Савраненко). В ролике парень признался в любви к звезде.

Клип появился на YouTube-канале блогера.

Читайте также"Выходки портят мне жизнь": Alyona Alyona снялась в подгузникеВ клипе блогер показал, как устроил Алене сюрприз. В частности, звезду на украшенном гирляндой автомобили "Жигули" привезли на концерт Yoxden, на котором он спел для нее романтическую песню о любви.

"Имею историй на миллион, влюбился в двух Ален – Alyona Alyona. И теперь концерты дома, выступает для меня Alyona Alyona", – говорится в треке Yoxden "Будь со мной".

Пользователи похвалили ироничный ролик Yoxden, снят в стиле 90-х, и пожелали звездной паре счастья.

Напомним, ранее Alyona Alyona уехала со своим возлюбленным в Финляндию.

"Здесь немного холодно, так бы сейчас пошел и искупался, а так пошел и лягу спать", - прокомментировал отпуск Денис.

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Автор: Марта Гичко