Рэперша рассказала, что это было очень романтично.

Украинская рэперша Аlyona Аlyona рассказала, что однажды утром она проснулась, а рядом с ней лежала плюшевая игрушка и большой киндер-сюрприз.

Когда она расковыряла шоколадное яйцо, внутри него оказалась ее совместная фотография с возлюбленным Денисом и с надписью "Будь моей". Произошло это 14 февраля на день возлюбленных.

Также звезда рассказала, что помимо игрушки и шоколада были и другие мелкие штучки.

Читайте такжеОльга Сумская восхитила фото с 87-летней мамой"Это было очень приятно и неожиданно. Что я до обеда этого ждала и здесь оно появилось и оказалось, что Денис мой - очень большой романтик", - рассказала артистка.

Отметим, влюбленные встречаются уже около года. Недавно они решили жить вместе и уже даже съехались. Сейчас рэперша чувствует себя счастливой.

Напомним, ранее Alyona Alyona съездила со своим возлюбленным в Финляндию.

"Здесь немножко холодно, так бы сейчас пошел и искупался, а так пошел и лягу спать", - прокомментировал отпуск Денис.

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Автор: Диана Могилевич