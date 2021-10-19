Известная рэперша Alyona Alyona полетела в Финляндию.

Украинская рэп-певица Алена Савраненко, которая известна под сценическим псевдонимом Alyona Alyona отправилась со своим парнем на отдых. Пара выбрала не теплую страну, а маленький городок в Финляндии под Хельсинками.

Об этом она рассказала на своей личной странице в Instagram.

Читайте также"Мы счастливы": Влад Яма рассказал о долгожданном пополнении в семьеИзвестная рэперша пока официально не подтверждала свои отношения с блогером из Днепра Денисом (его ник в соцсети Yoxden, УНИАН). В начале сентября влюбленные стали жить вместе.

Парочка наслаждается прекрасным видом и чистым воздухом. По словам Дениса, он невероятно впечатлен красотами, которые его окружают.

"Я уже приехал в Финляндию. Смотрите, какой здесь вид, река. Только холодно немножко, так бы сейчас пошел и искупался, а так пошел и лягу спать", — рассказал бойфренд артистки.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Аlyona Аlyona сообщила своим поклонникам неприятное известие. По словам знаменитости, из-за своей зависимости от соцсетей и телефона, она планирует покинуть Instagram, правда, частично. Она отмечает, что чрезмерное пользование гаджетами отрицательно сказывается на ее здоровье.

Автор: Каролина Гайдук