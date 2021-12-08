Журналист показал фото с гостиной.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон поделился в своем инста-блоге фотографией, на которой видно, как он с женой Алесей Бацман и тремя их дочерьми украшают ёлку.

Новогоднее дерево стоит в просторной гостиной ведущего на самом видном месте. Рядом на столике лежат ёлочные игрушки - от советских до более современных. Также отметим, что в гостиной сделал дорогой ремонт.

Читайте такжеВедущая шоу "Танцы со звездами" показалась без грамма макияжа (фото)Кроме того, в кадре позирует и семья ведущего. Супруга Алеся предстала в черных штанах и красно новогоднем свитере с Дедом Морозом. В подобных образах позировали и их дети - 5-летняя Алиса, 2-летняя Лиана и 9-летняя Санта.

"А носки будете развешивать?", "Счастья вам", "Дмитрий, а вы дома всегда в костюме ходите?", "На новый год вы будете Дедом морозом?", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, как изменился Дмитрий Гордон за последние 30 лет.

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Автор: Диана Могилевич