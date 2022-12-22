Они позировали на закате солнца.

Победитель второго сезона шоу "Холостячка" со Златой Огневич в главной роли - Андрей Задворный - поделился прекрасной новостью. Оказывается, он сейчас состоит в отношениях.

На своей странице в Instagram он обнародовал фотографию, где стоит спиной к камере вместе со своей возлюбленной. А позировали они на фоне заката солнца, что сделало снимок еще более романтичным.

Задворный не стал рассекречивать личность своей девушки. Под постом он лишь оставил "сердечко".

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Андрей Задворный бросил Злату Огневич

Они познакомились на проекте "Холостячка". В финале проекта остались двое мужчин - Дима Шевченко и Андрей Задворный. Злата приняла кольцо от второго, однако почти сразу после окончания шоу Андрей ее бросил.

Огневич тяжело переживала их разрыв. Она даже обращалась к психологу за помощью. Через какое-то время ей удалось простить Андрея и отпустить эту ситуацию.

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