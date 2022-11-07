Клипмейкер выразил сожаление тому, что когда-то сотрудничал с этими артистами.

Украинский клипмейкер Алан Бадоев отреагировал на клип российских артистов, который те выпустили ко Дню народного единства в России.

Так, российские артисты в песне призывают россиян ехать на войну в Украине и убивать мирное население. Среди снявшихся в клипе артистов были Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов и другие.

Алан Бадоев заявил, что это самое мерзкое, что ему приходилось видеть. Сейчас он жалеет, что когда-то сотрудничал с этими артистами.

"Я не хочу никого оскорблять. Я лишь хочу задать вопрос. Если вы такие артисты, если вы такие патриоты... А что есть патриотизм? Разве вы не должны защитить и направить свой народ, своих слушателей, тех, кто вас любит, кто вам верит? Что же за песни вы поете, артисты? Вы же поете: "Вставай и иди умирай", "Вставай и иди убивай". Это ведь парадоксальный нонсенс", – сказал Бадоев в инста-сториз.

Также клипмейкер поинтересовался у путинистов, понимают ли они, что на них лежит огромная ответственность за своих слушателей.

"Это самое мерзкое, что я когда-либо видел в своей жизни. Как же мне досадно, что когда-то я работал со многими из вас, с теми, кто в этом убийственном строю. Очень тщедушно. Очень брезгую вами", - подытожил Алан.

Напомним, ранее Алан Бадоев назвал российских коллег бесхребетными и зарекся работать с ними.

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