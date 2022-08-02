Украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев, который долгое время сотрудничал с российскими артистами Полиной Гагариной, Сергеем Лазаревым, Филиппом Киркоровым и другими, назвал молчунов бесхребетными. Свое мнение он высказал в интервью изданию KALTBLUT.
"Я пережил сначала шок, страх, а затем глубокое разочарование. Ведь по сущности люди, для которых я творил, оказались бесхребетными, испуганными, а иногда и лживыми. Когда в твою страну прилетают бомбы, когда погибают твои друзья, ты не можешь быть в стороне. Ты должен быть на стороне правды!", - сказал Алан.
Также Бадоев заявил, что больше не будет иметь никаких трудовых связей со звездами из РФ.
"Глава работы с русскими артистами завершена, они не стоят моих работ и той любви, без которой я не могу создавать. Сегодня передо мной более глобальные цели и задачи", - резюмировал продюсер Макса Барских.
Отметим, до того, как РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины, Алан Бадоев сотрудничал со многими российскими звездами и ездил в РФ. Однако сейчас он позиционирует себя как украинский культурный деятель и оборвал все связи с коллегами со страны-агрессора.
Напомним, в июле клипмейкер Алан Бадоев впервые с начала полномасштабной войны выехал из Украины.
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