Джоли не ревнует экс-мужа / eastnews.ua
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что у нее нет чувств к бывшему супругу Брэду Питту.
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И его личная жизнь ей не интересна, передает Hollywood Life.
Инсайдер издания рассказал, что Джоли интересует только воспитание детей. При этом она опасается, что из-за молодой пассии у Питта могут испортиться отношения с детьми.
"Ее немного беспокоит, что в то время, когда она посвятила все свое время детям, Брэд начал новые отношения. Для Анджелины же личная жизнь отошла на второй план", – добавил инсайдер.
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