Знаменитости ответили, поддерживают ли связь с участниками из проекта.

Известные украинские певцы, звезды 2000-х Александр и Владимир Борисенко рассказали о своей жизни после проекта "Фабрика звезд". Братья поделилась, чем сейчас занимаются и где берут деньги для жизни.

Как известно, после шоу артисты получили большую популярность в Украине и за ее пределами. Однако их музыкальная карьера пошла на спад. Они не выпускали новых песен, а потом и вовсе исчезли из украинского шоу-бизнеса.

Владимир рассказал, что сейчас он работает в рекламном агентстве, а его брат Александр - в издании.

"Я работаю в рекламе. Я зарабатываю на жизнь рекламой. Брат работает в медиа, как-то так. Руками зарабатываем!" - отметил исполнитель.

В дополнение, Владимир ответил, поддерживает ли связь с коллегами из "Фабрики звезд". По его словам, они с братом не общаются с участниками проекта, однако Борисенко положительно отзывается об артистах.

"Ни с кем связь не поддерживаем. Как-то еще тогда прекратили. Наша тусовка - это MamaRika, Мех, Лавика. Коля Серга молодец. Я за него очень рад, что он наконец начал осознавать свою украинскость и изменил позицию. Относительно других... У каждого своя жизнь", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Вова Борисенко с "Фабрики звезд" получил повестку и ответил, почему не пошел воевать.

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