Саша и Вова Борисенко - артисты, чья популярность сильно возросла после их участия в программе "Фабрика звезд". Было это почти полтора десятка лет назад.

Саша и Вова Борисенко, которые прославились на "Фабрике звезд", давно исчезли из шоу-бизнеса. Сейчас артисты дали первое за долгое время интервью. В разговоре со Славой Деминым Вова борисенко признался, что сейчас работает креативным копирайтером и тесно связан с рекламным бизнесом.

Мужчина отметил, что уже после начала полномасштабной войны он получил повестку, однако на фронт не пошел. Помешало этому серьезное заболеванием.

"У меня есть определенная особенность здоровья, которая не дает возможности идти воевать. У меня эпилептический синдром. Это не полный вид эпилепсии. Эпилептический припадок - это судорога. У меня были случаи. Я стою на учете у врача", - сказал Вова Борисенко.

Брат Вовы Саша рассказал, что повестка ему не приходила, однако он все равно искал чем бы себя занять, чтобы быть полезным. Мужчина рассказал, что сейчас он вовлечен в создание новостных видеороликов.

Кто такие братья Борисенко

Братья Борисенко - артисты, которые выступали в дуэте. Их звезда зажглась в 2009 году, когда те принимали участие в проекте "Фабрика звезд". Несколько песен, ставших хитами, вскружили голову молодым ребятам, однако удержаться в шоу-бизнесе им не удалось. Вскоре они пропали с телееэкранов. Выяснилось, что они решили посвятить себя личной жизни.

Также УНИАН писал о том, почему все забыли победителя "Фабрики звезд" Стаса Шуринса.

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