После встречи с патрульными парень утверждает, что у него остались синяки и вывихнуто плечо.

Бойфренда украинской певицы Анны Тринчер, которая совсем недавно устроила истерику в туалете ТРЦ, задержала патрульная полиция. После инцидента Александр Волошин заявил, что у него остались побои. Он отправился фиксировать травмы и намерен привлечь правоохранителей к ответственности.

Видео с моментом задержания, на котором мужчины в форме патрульных грубо себя ведут с Волошиным, он опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам бойфренда Тринчер, все случилось 30 сентября. Блогера задержали на одной из дорог в Киеве. Волошина уложили лицом к асфальту, ему заламывали руки. Избранник Тринчер пытался вырваться, поэтому его удерживали.

После этого Волошин показал в Stories синяки и сказал, что у него вывихнуто плечо. Затем он опубликовал ролик, на котором Тринчер в слезах говорит на камеру о том, что она не знает, к кому обращаться в такой ситуации.

Днем, 1 октября, блогер отправился снимать побои. Он утверждает, что в полиции зафиксировали синяки и ушибы, также он планировал пройти обследование, чтобы доказать наличие вывиха. Волошин написал заявление, теперь он надеется добиться правосудия.

Однако многие пользователи усомнились в достоверности ролика с агрессивным задержанием, который якобы сняли случайные очевидцы. В комментариях фанаты пишут, что весь инцидент может быть "постановой" ради хайпа.

Сам же Волошин утверждает, что все происходило по-настоящему. Причины задержания он не раскрывает. Бойфренд Тринчер обещает рассказать о случившемся немного позже.

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Автор: Виолетта Орлова