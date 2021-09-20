У блогерши была паническая атака.

Украинская блогерша, актриса и певица Анна Тринчер опубликовала в Instagram видео, на котором она пытается справиться с панической атакой, но у нее ничего не получается.

Девушка рассказала, что была в одном из киевских ТРЦ, пыталась покушать, но ей кусок в горло не лез. Она пошла в туалет, где у нее и случилась настоящая паническая атака. У нее тряслись руки и текли слезы. По словам Тринчер, это видео она записала, чтобы потом показать его своему психологу. Также она пообещала помочь всем желающим, которые тоже страдают от панических атак.

Кроме того, Аня предположила, что такое могло с ней произойти после ссоры с мамой. Тогда девушка также показала видео, на котором плачет, сидя в машине.

Кто такая Анна Тринчер

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа". Также девушка ведет свою страничку в Instagram и пользуется популярностью в TikTok.

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Автор: Диана Могилевич