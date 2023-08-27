Они отдыхают у моря, пока Россия бомбит родную страну Лорак.

Инструктор по йоге из Испании Исаак Виджраку поделился с поклонниками "постельным" видео с певицей Ани Лорак, с которой состоит в отношениях уже больше года.

На кадрах видно, как они лежат в постели и трутся друг об друга ножками. В этот момент открываются шторы, вид из которых выходит на море и разные здания в городе Бенидорм.

В комментариях "объявилась" и сама Ани Лорак. Она призналась Исааку в своих чувствах.

"Я люблю тебя", - написала артистка, выступающая в России даже после 24 февраля 2022 года.

Стоит отметить, что об отношениях Лорак и Виджраку стало известно не так давно. Певица долго скрывала свои новые отношения, однако позже все же решилась рассказать о них.

Известно, что они познакомились, когда артистка уехала за границу "искать себя". Виджраку стал ее наставником, а затем и бойфрендом.

Напомним, ранее Ани Лорак выступила в Турции вопреки бунту украинцев. Певица выступает за границей, пока Россия бомбит ее родную Украину.

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