Певица выступает за границей, пока Россия бомбит ее родную Украину.

Опальная певица Ани Лорак поделилась в инста-сториз кадрами со своего концерта в Турции. Артистка таки выступила за границей, несмотря на то, что ранее сообщалось об отмене ее концерта в этой стране.

Знаменитость показалась перед выходом на сцену в синем блестящем мини-платье и на высоких каблуках. А затем она опубликовала фотографию, сделанную недалеко от сцены.

Стоит отметить, что Лорак указала лишь то, что действительно концерт состоялся в Турции, однако название отеля, в котором она выступала, певица не указала. Поэтому наверняка неизвестно, выступала она в Nirvana или нет.

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Почему концерт Лорак в Турции отменяли

25 июля появилась информация о том, что совет директоров холдинга Kilit Hospitality Group, в состав которой входит сеть отелей Nirvana, решил отменить концерт Лорак. А все потому, что украинцы взбунтовались против знаменитости, которая уже больше года молчит о полномасштабном российском вторжении и продолжает жить и выступать в стране-агрессора.

Консул Украины в Анталии Александр Воронов говорил о том, что владельцы холдинга поддерживают Украину, поэтому "блокируют" выступление артистки.

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