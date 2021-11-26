Певица поделилась с поклонниками кадрами из нового клипа.

Украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) заинтриговала фанатов новыми фото со съемок клипа. Как видно из кадров, певица в клипе будет танцевать в паре, оба партнера одеты в костюмы из красного латекса.

Новые фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"В 12.00 на моем YouYube-канале откроется новое видео "By Your Side". Это была самая сложная съемка для меня", - отметила певица. Она рассказала фанатам, что в клипе будет танцевать бальные танцы. Мaruv удивилась, что максимально устала и пожаловалась поклонникам, что после тренировок у нее еще 3 дня болело все тело.

Читайте также"Это просто взрыв": эпатажная MARUV в корсете спела на украинском языке в Москве (фото)"Времени на подготовку у нас было меньше недели и я считаю, что мы очень хорошо справились, ну, как минимум фотки классные забецали", - написала певица.

В комментариях пользователи заверили Maruv, что фото действительно получились яркими и красивыми, однако кое-кто обратил внимание на слишком откровенный образ певицы, которая для съемок клипа выбрала брюки с разрезами на ягодицах. "90е вернулись... кроме ж... больше показать нечего...",- отмечают в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось, что MARUV упала в бассейн во время выступления.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Малюга