Представитель 80-летнего Боба Дилана заявил, что обвинения не соответствуют действительности.

Против американского певца, нобелевского лауреата Боба Дилана подали иск с обвинением в сексуальном насилии над ребенком в 1960-х годах. Певец отвергает данные обвинения.

Иск в Верховный суд штата Нью-Йорк подала предполагаемая жертва, которой на момент событий в 1965 году было 12 лет. В иске говорится, что Дилан использовал свой статус музыканта, чтобы снабжать несовершеннолетнюю девушку наркотиками и алкоголем и совершал насильственные действия сексуального характера.

Истица утверждает, что все это происходило в апартаментах певца в нью-йоркском отеле "Челси".

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Имя женщины официально не разглашается, но известно, что сейчас она живет в Коннектикуте.

Согласно ее заявлению, Дилан причинил ей тяжелый психологический вред и нанес эмоциональную травму.

Представитель 80-летнего Боба Дилана заявил Би-би-си, что обвинения не соответствуют действительности.

Кто такой Боб Дилан

Боб Дилан (настоящее имя Роберт Циммерман) считается одним из главных авторов в истории современной популярной музыки, значительно повлиявшим на развитие всего жанра.

В 2016 году исполнитель, который начал выступать в нью-йоркских кофейнях в начале 1960-х, стал первым музыкантом в истории, удостоенным Нобелевской премии по литературе. В своем решении Шведская академия пояснила что премия присуждена Дилану за "создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции".

В 2020 году он продал права на все свои песни компании Universal Music. Финансовые условия не раскрывались, но американская газета New York Times приводила оценку в $300 млн и предполагала, что сделка могла быть рекордной единоразовой покупкой прав на музыку.

Автор: Ирина Погорелая